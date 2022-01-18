Шары под льдом Чудского озера засняла местная жительница

Фото: Татьяна Соловьёва

Татьяна Соловьёва сделала снимки удивительного природного явления на Чудском озере – льда, застывшего в форме объемных шаров. Фотографии были опубликованы в группе «Многоликая История России» в соцсети «Вконтакте».

В посте написали, что для превращения воды в лёд столь странным образом необходимо стечение сразу нескольких факторов.

«Во-первых, воздух должен охлаждаться очень быстро, во-вторых, ветер должен быть достаточно сильным. Тогда на воде, которая близка к замерзанию, начнут образовываться шары», - рассказали эксперты.

Напомним, в ноябре прошлого года по сети разошлись кадры «ледяных блинчиков», которые горожане сфотографировали сразу на нескольких водоёмах Псковской области.