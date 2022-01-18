День без осадков и гололедицу на дорогах обещают синоптики псковичам 18 января

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Сегодня, 18 января, на территории региона прогнозируется облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в отдельных районах пройдёт снег, в то время как на дорогах по-прежнему будет скользко.

Северный ветер 18 января будет умеренным.

Температура днем составит -1...-6 градусов, ночью -6...-11.

В Пскове существенных осадков не ожидается. На дорогах псковичей всё ещё просят быть предельно аккуратными – местами гололедица. Столбики термометров днём покажут -2...-4, ночью -7...-9.

В Великих Луках пройдет небольшой снег. На дорогах также скользко. В дневные часы температура воздуха будет держаться в пределах -3...-5, ночью -8...-10.