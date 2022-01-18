Псковский музей-заповедник стал одним из лучших в стране по посещаемости

.

Псково-Изборский объединённый музей-заповедник включили в список музеев-заповедников с лучшей посещаемостью в новогодние каникулы. Такие данные были опубликованы 17 января на официальной странице Министерства культуры Российской Федерации.

Первое место в рейтинге занял Государственный музей-заповедник «Царское Село», гостями которого стали более 95 тысяч человек. На втором месте расположился Владимиро-Суздальский музей-заповедник, который посетили более 78 тысяч человек. Закрывает тройку лидеров Государственный музей-заповедник «Павловск», билет туда в новогодние каникулы купили свыше 58 тысяч человек.

Кроме того, полюбились туристам и Новгородский государственный объединённый музей-заповедник, который посетили 35 тысяч человек, Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» с результатом в 22 тысячи человек, а также Псково-Изборский объединённый музей-заповедник, куда в новогодние выходные приехали 20 тысяч человек.

«Мы от души благодарим каждого, кто выбрал наш музей в качестве места отдыха в период новогодних выходных. Будем рады видеть вас снова!» – написали работники Псковского музея-заповедника на официальном сайте учреждения.