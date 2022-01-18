Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье18 января 2022 10:24

Жизни ещё четырёх жителей Псковской области забрал COVID-19

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Ещё четыре человека стали жертвами коронавируса в Псковской области. Общее число смертей от осложнений коронавирусной инфекции достигло 1 361. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Ещё у 139 жителей Псковской области подтвердился ковид. За всё время пандемии в регионе было зарегистрировано 73 154 случая заражения коронавирусом.

Выздороветь удалось ещё 85 пациентам. При этом с марта 2020 года побороть заболевание смогли 69 039 человек.

По последним данным, 1 437 тестов на обнаружение коронавируса провели псковские медики за последние 24 часа.

0