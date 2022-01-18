Борис Ёлкин объяснил выбор места для будущего скейт-парка в Пскове

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Скейт-парк благоустроят на пустыре в районе улиц Владимирской и Никольской в Пскове. Почему было выбрано именно это место, глава администрации города Борис Елкин объяснил во время прямого эфира в своём Instagram-аккаунте.

Прежде всего, чиновник отметил большое количество обращений в администрацию от проживающих на этих улицах.

«Это пустая территория в данный момент, никак не обустроенная, находится на берегу Великой. Благодаря жителям района часть территории была обустроена, но люди обращались в наш адрес, чтобы обустроить её еще больше», - рассказал Борис Елкин.

Кроме того, глава администрации Пскова считает, что пустырь в районе улиц Владимирской и Никольской в Пскове станет популярен ввиду своего расположения.

«Мы считаем, что это место очень перспективно и будет полезно для жителей Завеличья, чтобы они проводили здесь время», - заявил Борис Елкин.

Отметил он и инициативность горожан, проживающих в данном районе Пскова. По словам главы администрации, они охотно развивают территорию, сажают деревья и устанавливают скамейки, ставят футбольные ворота и благоустраивают воркаут-площадку.