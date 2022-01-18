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Здоровье18 января 2022 12:02

Названо число детей, ежедневно тестируемых на COVID-19 в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Свыше 300 детей исследуют на наличие коронавирусной инфекции каждый день в Пскове и регионе. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области, отвечая на вопрос в официальном Instagram-аккаунте главы региона Михаила Ведерникова.

Напомним, ранее внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова рассказала псковичам, что для детей в возрасте до четырёх лет «омикрон» несёт наибольшую опасность.

«Знаем, что взрослые болеют легче, но только если нет осложнений в виде онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней», - сообщила медэксперт.

До этого «Комсомолка» писала, что за минувшие сутки 1 437 жителей региона исследовали на наличие коронавирусной инфекции. При этом у 139 из них результат оказался положительным.

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