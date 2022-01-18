В Псковской области растут показатели в сфере туризма

.

Несмотря на антиковидные ограничения, показатели в сфере туризма за 2021 год в регионе значительно лучше, чем за 2020. Об этом сообщили в пресс-службе администрации, пишет ПАИ.

Согласно статистике, в 2021 году Псковскую область посетили более 300 тысяч туристов, в то время как в 2020 году это число составило 257 тысяч человек. По данным регионального Комитета по туризму, 1 370 человек посетили экскурсии по Псковской области за 2021 год, что на 27% выше показателей предыдущего года.

В новогодние праздники город был также переполнен гостями. Об этом сообщала председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

«В основном регион посещали индивидуальные туристы, семьи с детьми. Все чаще туристы стали планировать свой отпуск самостоятельно, выбирая интересные места и не привязываясь к туроператорам или гостиничной инфраструктуре. Многие приезжали на личном транспорте из Санкт-Петербуга, Москвы, Мурманска, Твери», - рассказали в профильном Комитете.

Ещё одной точкой притяжения в 2021 году стала Самолва, куда туристы ехали, чтобы своими глазами увидеть новый мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной».