Михаил Ведерников стал третьим в рейтинге губернаторов СЗФО за 2021 год

Подведены итоги медиарейтинга губернаторов СЗФО за 2021 год. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попал на третью строчку, сообщили в компании «Медиалогия».

Обошел Ведерникова в гонке губернаторов Александр Доозденко – губернатор Ленобласти. На первое место попал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Во всероссийском рейтинге глав регионов Михаил Ведерников занял 24 строчку.

Рейтинг подготовили специалисты системы «Медиалогия» с использованием 72-х тысяч источников. Учитывались данные ТВ, радио, печатных изданий, а также интернет-СМИ.