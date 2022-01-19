Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 января 2022 6:04

«Первый канал» показал омовение псковских десантников на Крещение

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: сайт ПАИ

Фото: сайт ПАИ

Окунанием в проруби встретили праздник Крещения военнослужащие 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Об этом сообщает «Первый канал».

«Омовением в ледяной воде после торжественной церковной службы отпраздновали Крещение Господне и десантники 76-й Псковской дивизии», - сообщили в выпуске новостей.

Зрителям также рассказали, что купель была оборудована прямо на территории воинской части. Кроме того, были установлены палатки для переодевания и места для обогрева. Помимо этого, окунающихся угощали горячим чаем.

Фото: сайт ПАИ

Фото: сайт ПАИ

Напомним, 12 мест для купания организовали в Пскове и области на Крещение 2022.