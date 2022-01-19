Новый очаг коронавируса вспыхнул в Псковской области

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В регионе выявлен новый очаг заболевания коронавирусом — в Псковской региональной общественной благотворительной организации «Росток» в Порхове. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По его данным, за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали ещё у 144 жителей Псковской области. За всё время пандемии в регионе было выявлено 73 298 случаев заражения.

Выздоровели и выписались из псковских медучреждений 69 130 человек, 91 из них – за последние 24 часа.

Согласно статистике, 1 272 теста на обнаружение коронавирусной инфекции провели медики региона за минувшие сутки.

Ранее сообщалось, сколько детей обследуют на наличие ковида в Псковской области ежедневно.