81-летнего пенсионера насмерть сбил микроавтобус в Великих Луках

Фото: vluki.ru

Сегодня, в 6:22, на улице Дружбы, 19 в Великих Луках произошла авария со смертельным исходом. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка».

Известно, что водитель Peugeot Boxer совершил наезд на 81-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП великолучанин 81 года от полученных травм скончался на месте.

vluki.ru

Отмечается, что водитель на момент аварии был трезв.

В ОМВД России по г. Великие Луки добавили, что сбивший мужчину автомобиль является маршруткой общественного пользования. Однако на момент ДТП перевозка пассажиров не осуществлялась.

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