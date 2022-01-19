Пскович заснял уникальное явление в ночном небе

Фото: Петр Митрофанов

Вечером, 18 января, пскович заснял в небе редкое явление. Свои снимки они опубликовал в сообществе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Владимир Колпаков

Первым уникальное явление увидел пскович Владимир Колпаков. Находясь вечером в деревне Дуброво Псковского района он разглядел на небе «Ложную Луну».

Псковский астроном-любитель Петр Митрофанов отметил, что необычное явление создалось благодаря световым столбам от Луны и перистой облачности. Такое совпадение имеет свое название – «Парселена» или «Ложная Луна».