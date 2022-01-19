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Дом. Семья19 января 2022 7:22

В Пскове брошенному плюшевому коту ищут новую семью

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: «Зоозащита»

Фото: «Зоозащита»

В Пскове на улице Юбилейной был найден породистый вислоухий кот. Об этом сообщает оставившая у себя его на время псковичка в группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте».

«Очень долго находился в подвале, с опаской пошёл к людям», - рассказывает местная жительница.

Она также сообщает, что оставить кота у себя надолго не сможет: хозяева съемной квартиры не разрешают проживание с животными.

«Ищем новых хозяев, старые, я думаю, его выкинули на улицу, просто наигрались!» - предполагает девушка.

По её словам, кот ласковый и разговорчивый.

«Ходит в лоток с древесным наполнителем», - пишет жительница Пскова.

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