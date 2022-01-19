В Пскове разыскивают глухонемого мужчину в светло-зеленой куртке

Фото: УМВД России по городу Пскову

Псковские полицейские ищут пропавшего Романа Васильева 44 лет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 17 декабря 2021 года мужчина не появлялся дома. Его местонахождение до сих пор не установлено.

Пропавший выглядит на 45 лет. Его рост около 174-176 сантиметров. Мужчина среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие, тёмные с редкой проседью, лоб высокий, глаза серые, брови дугообразные, нос прямой. Отличительная особенность – глухонемой.

Последний раз Романа Васильева видели одетым в тёмную вязаную шапку, осеннюю болоньевую куртку светло-зеленого цвета, темный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, утепленные сапоги с темным основанием и голенищем зелёного цвета с окраской в виде пятен.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 8 (911) 351-26-80 или 02.