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Здоровье19 января 2022 8:20

Названы районы Псковской области, где заболеваемость COVID-19 выше, чем в среднем по региону

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Десять муниципалитетов Псковской области отличились высоким уровнем заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 зарегистрированы в Опочецком, Локнянском, Порховском, Новосокольническом, Невельском, Новоржевском, Псковском, Стругокрасненском и Дедовичском районах, а также в Великих Луках.

Кроме того, 188 случаев заражения или 89,77 на 100 тысяч населения было зафиксировано в Пскове за неделю.

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