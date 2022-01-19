«Шли и шли»: заведующий псковского травмпункта рассказал о потоке пациентов в новогоднюю ночь

.

О нескончаемом потоке пациентов во время новогоднего дежурства в травмпункте, страшном случае в новогоднюю ночь и первых часах в 2022 году с семьей, рассказал заведующий травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша.

«В новогоднюю ночь я был на работе. Заступил в 8 утра 31-го, и в 8 утра 1 января сменился. В ту смену у меня человек 40 пациентов было, шли и шли. Вот петардой пальцы ребёнку оторвало – я пришивал, культю делал, другие пациенты, разумеется, тоже требовали моего участия. И ровно без пяти двенадцать ко мне зашёл пациент – так мы с ним Новый год и встретили», – вспоминает ночное дежурство Вадим Букша.

По словам врача, первое января в наступившем году он попросту проспал из-за усталости. К вечеру «аккуратно, спокойно, без излишеств» с семьей отпраздновали Новый год.

«Много не готовили, потому что впереди снова ждала работа. У нас же сутки через трое. По-моему, раз съездил в Мальскую долину, там погуляли, по Финскому парку прошлись несколько раз. Особо активного отдыха не получилось», – делится врач.

Читайте, как другие спикеры медиацентра ПАИ провели новогодние каникулы, какое было меню и развлечения в праздничную ночь.