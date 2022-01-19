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Происшествия19 января 2022 8:43

Одежда и алкоголь: предпочтения псковских воров за 50

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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В пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области рассказали, за какими товарами охотились воры в Пскове 18 января.

Около семи часов вечера сигнал «Тревога» подали сотрудники магазина на Октябрьском проспекте. Виновником оказался 51-летний пскович, похитивший из магазина спиртные напитки. Вора удалось задержать на месте.

Этим же вечером на воровстве одежды попалась 52-летняя женщина. Росгвардейцы прибыли в магазин на улице Труда и задержали псковичку, устроившую себе бесплатный шоппинг.

Для дальнейшего разбирательства задержанные были переданы псковским полицейским.