Одежда и алкоголь: предпочтения псковских воров за 50

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В пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области рассказали, за какими товарами охотились воры в Пскове 18 января.

Около семи часов вечера сигнал «Тревога» подали сотрудники магазина на Октябрьском проспекте. Виновником оказался 51-летний пскович, похитивший из магазина спиртные напитки. Вора удалось задержать на месте.

Этим же вечером на воровстве одежды попалась 52-летняя женщина. Росгвардейцы прибыли в магазин на улице Труда и задержали псковичку, устроившую себе бесплатный шоппинг.

Для дальнейшего разбирательства задержанные были переданы псковским полицейским.