Выездную вакцинацию от гриппа и COVID-19 проведут для местных жителей в Любятово

.

В субботу, 22 января, Псковская городская поликлиника организует выездную вакцинацию от коронавирусной инфекции и гриппа. Сделать прививку можно будет в кабинете врача общей практики микрорайона Любятово по адресу: Псков, улица Николая Васильева, 83 А. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Работать временный пункт вакцинации будет с 9:00 до 14:00. Чтобы сделать прививку, с собой нужно взять паспорт, полис и СНИЛС.

По возникающим вопросам обращаться по телефонам: 8 (8112) 29-90-28, 53-49-42.

Добавим, сделать прививку или ревакцинироваться псковичи могут в ТЦ «Империал», «Акваполис» и «Фьорд Плаза», а также в СРЦ «Простория» и Ледовом дворце. В Великих Луках вакцинироваться можно в ТЦ «Апельсин» и «Рубин».

Напомним, в октябре 2021 года стало известно, что одновременная вакцинация от гриппа и COVID-19 возможна. Однако для этого необходимо соблюдать ряд правил.