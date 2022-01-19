Инфекционист: Псковская область «имеет большие входные ворота» для новых штаммов COVID-19

О появлении новых штаммов коронавируса в Псковской области рассказала заведующая пульмонологическим отделением Псковской областной инфекционной больницы Марина Керман, пишет «Псковская правда».

Исходным штаммом для выявления вируса является штамм, который был получен из биоматериала первых заболевших в Ухане пациентов. Сегодня у вируса изменился геном, но появляются все новые штаммы, схожие с имеющимися.

По словам медика, спрогнозировать количество новых штаммов и время их появления практически невозможно. Однако для их распространения Псковская область «имеет большие входные ворота».

Причиной свободного доступа штаммов в регион стало территориальное расположение. Псковская область находится вблизи крупных российских городов.