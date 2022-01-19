Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье19 января 2022 12:32

Инфекционист: Псковская область «имеет большие входные ворота» для новых штаммов COVID-19

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

О появлении новых штаммов коронавируса в Псковской области рассказала заведующая пульмонологическим отделением Псковской областной инфекционной больницы Марина Керман, пишет «Псковская правда».

Исходным штаммом для выявления вируса является штамм, который был получен из биоматериала первых заболевших в Ухане пациентов. Сегодня у вируса изменился геном, но появляются все новые штаммы, схожие с имеющимися.

По словам медика, спрогнозировать количество новых штаммов и время их появления практически невозможно. Однако для их распространения Псковская область «имеет большие входные ворота».

Причиной свободного доступа штаммов в регион стало территориальное расположение. Псковская область находится вблизи крупных российских городов.

0