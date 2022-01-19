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Спорт19 января 2022 13:32

Скелетонистка из Великих Лук представит Россию на олимпийских играх в Пекине

Источник:kp.ru
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Студентка ВЛГАФК Елена Никитина заняла место в сборной по скелетону и представит Россию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине с 4 по 20 февраля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

Всего Россию представят четыре девушки: Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова и великолучанка Елена Никитина.

Для Никитиной участие в Олимпиаде – не в новинку. Спортсменка участвовала в Играх в Сочи, где взяла бронзу.

Всего в Пекине для скелетонистов разыграют два коплекта медалей – для мужской и женской команд.

Ранее КП-Псков сообщала, что Никитина заняла третье место в Кубке мира по скелетону.

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