На 91 году ушла из жизни ветеран труда Псковской области Нина Истомина

.

18 января на 91 году ушла из жизни экс-директор, преподаватель детской музыкальной школы № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова, ветеран труда Истомина Нина Дмитриевна, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в администрации города.

«Администрация города Пскова выражает глубокие соболезнования родным и близким Нины Дмитриевны Истоминой в связи с ее кончиной», – говорится в сообщении.

Энергия, энтузиазм и желание сделать все возможное для своего коллектива – так в 1956 году описывали выпускницу Саратовского музыкалного училища Нину Дмитриевну в ДМШ № 1.

Педагогическая работа, музыкальное воспитание детей стало делом всей её жизни. Директором первой музыкальной школы Нина Дмитриевна проработала почти четверть века.

Благодаря работе Истоминой, значительно увеличился педагогический коллектив школы.

«Благодаря личной инициативе Нины Дмитриевны в общеобразовательных школах были открыты филиалы ДМШ № 1, которые затем стали самостоятельными музыкальными школами. Н.Д. Истомина всегда способствовала профессиональному и творческому росту коллектива, постоянно приглашала педагогов-методистов из Москвы и Ленинграда для проведения семинаров», – упоминают Истомину администрация и коллектив МБУ ДО «ДМШ № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова».

За многолетний и безупречный труд Н.Д. Истомина награждена Знаком Министерства культуры «За отличную работу», медалью «Ветеран труда», имеет большое количество благодарностей, поощрений грамот. Награждена юбилейной медалью к 1100-летию г. Пскова.

Коллеги выражают глубокое соболезнование родным и близким Нины Дмитриевны.

Прощание с Ниной Дмитриевной Истоминой состоится в четверг 20 января, в 11.00 на кладбище «Орлецы-1». Сбор у ворот центрального входа.