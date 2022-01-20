Ветер, снег и гололедица: прогноз погоды на 20 января в Пскове и области

Синоптики прогнозируют облачную погоду с осадками в Псковской области 20 января. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Ночью местами, днем повсеместно небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица», – сообщают в ведомстве.

По данным метеорологов, ветер будет дуть с южных направлений со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха не изменится и по-прежнему будет держаться в пределах от -2 до +3 градусов.