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Общество20 января 2022 6:23

Ветер, снег и гололедица: прогноз погоды на 20 января в Пскове и области

Источник:kp.ru
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Синоптики прогнозируют облачную погоду с осадками в Псковской области 20 января. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Ночью местами, днем повсеместно небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица», – сообщают в ведомстве.

По данным метеорологов, ветер будет дуть с южных направлений со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха не изменится и по-прежнему будет держаться в пределах от -2 до +3 градусов.

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