Названа причина 4-часовой задержки авиарейса Москва – Псков

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Стало известно, почему самолёт из Москвы в Псков вылетел на четыре часа позже. Причину специально для «Комсомольской правды в Пскове» назвали сотрудники международного аэропорта «Княгиня Ольга».

Оказалось, что воздушное судно, следовавшее по маршруту Москва – Псков, сильно задержалось перед этим в Ростове-на-Дону. При этом погода в Москве и Пскове была лётной. Технических проблем с самолётом также обнаружено не было.

Ранее «Комсомолка» писала о переносе вылета на 3,5 часа.

Однако в итоге пассажиры покинули Внуково на четыре часа позже планируемого: вместо 22:30 в 02:30. В аэропорту Пскова самолёт приземлился в 03.40.

Напомним, днём ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал о приобретении нового оборудования для аэропорта «Княгиня Ольга», которое должно снизить задержки рейсов.