Когда вырастут тарифы на коммунальные услуги в 2022 году, рассказали в Псковской области

Повышение тарифов на коммунальные услуги – ежегодная процедура. В 2022 году в Псковской области рост тарифов ожидается на 1 июля, пишет «Псковская правда» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по тарифам и энергетике.

По данным специалистов, тарифы на воду, отопление, электричество, газ и вывоз мусора, подрастут не более чем на 4 процента. Отмечено, что с января по 1 июля стоимость будет держаться на уровне декабря прошлого года.

«Это относится только к тарифам на коммунальные услуги. Тарифы и цены на жилищные услуги, к которым относится плата за содержание и ремонт жилого фонда, плата за пользование лифтом, взнос на капремонт не подлежат государственному регулированию, соответственно их рост может быть в течение года», – уточнили в профильном комитете.