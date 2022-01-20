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Недвижимость20 января 2022 6:49

Когда вырастут тарифы на коммунальные услуги в 2022 году, рассказали в Псковской области

Источник:kp.ru
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Повышение тарифов на коммунальные услуги – ежегодная процедура. В 2022 году в Псковской области рост тарифов ожидается на 1 июля, пишет «Псковская правда» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по тарифам и энергетике.

По данным специалистов, тарифы на воду, отопление, электричество, газ и вывоз мусора, подрастут не более чем на 4 процента. Отмечено, что с января по 1 июля стоимость будет держаться на уровне декабря прошлого года.

«Это относится только к тарифам на коммунальные услуги. Тарифы и цены на жилищные услуги, к которым относится плата за содержание и ремонт жилого фонда, плата за пользование лифтом, взнос на капремонт не подлежат государственному регулированию, соответственно их рост может быть в течение года», – уточнили в профильном комитете.

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