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Общество20 января 2022 8:12

В два раза увеличилось количество участников крещенских купаний в Псковской области с прошлого года

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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2 429 человек окунулись в прорубь в Псковской области на Крещение в этом году. Инцидентов во время купаний зафиксировано не было. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Отметим, показатели этого года в два раза превысили прошлогодние: на Крещение 2021 более 1 200 человек окунулись в прорубях, установленных на территории Псковской области.

Добавим, на 12 оборудованных местах для купания дежурили специалисты регионального МЧС и аварийно-спасательной службы, врачи и полицейские, а также представители органов местного самоуправления и общественных организаций. В общей сложности было привлечено 197 человек и 51 единица техники.

Отметим, для участников купелей также были оборудованы палатки для обогрева и переодевания, пункты питания и биотуалеты.

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