Стало известно, сколько пар поженится в дату-палиндром в Псковской области

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В Псковской области 36 пар выбрали дату-палиндром, 22.02.2022, в качестве дня регистрации брака. Об этом сообщили в комитете юстиции Псковской области, пишет ПАИ.

Согласно актуальным данным, в Псковском районе было подано 12 заявлений, в Великих Луках – 5. По четыре пары жениха и невесты решили выбрать красивую дату в Печорах и в Острове.

Отметим, расписаться в дату-палиндром хотели не только жители Псковской области, но и Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Москвы.

В комитете добавили, что заявления на заключение брака будущие молодожёны преимущественно подавали через единый портал государственных и муниципальных услуг.

«Звонков и обращений было много, и сейчас обращаются, но программа ЕГР-ЗАГС построена таким образом, что занять можно только свободные слоты времени, предложенные в расписании регистраций отделов ЗАГС», - рассказали в комитете.

На сегодняшний день у жителей области всё ещё есть возможность расписаться в красивую дату. Отмечается, что в большинстве муниципалитетов было подано не больше двух заявлений.

Примечательно, что грядущая дата-палиндром - предпоследняя в 21 веке. Последняя будет 29.02.2092 года.