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Общество20 января 2022 8:54

Москвичи и Петербуржцы бронируют места в ЗАГСах Псковской области на 22 февраля

Источник:kp.ru
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Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ленобласти подают заявления на регистрацию брака в дату-палиндром – 22.02.2022 в Псковской области, пишет ПАИ со ссылкой на региональный комитет юстиции.

Заявление на заключение брака 22 февраля начали подавать ещё в ноябре 2021 года. Такая дата является предпоследней подобной в этом веке. Следующая будет только 29 февраля 2092 года.

У желающих расписаться в красивую дату ещё есть такая возможность. В некоторых районах Псковской области большинство мест – свободны.

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