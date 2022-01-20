Самые популярные имена малышей в Псковской области назвали в комитете юстиции

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В региональном комитете юстиции рассказали, как чаще всего называли детей в Псковской области в 2021 году, пишет ПАИ.

В топ-5 лидеров мужских имён попали Артём (более 100), Михаил (более 100), Александр (более 100), Максим (более 100) и Иван (около 90). Кроме того, родители малышей часто отдавали предпочтения таким именам, как Дмитрий (около 90), Даниил (около 90), Матвей (около 80) и Кирилл (около 80).

Самыми популярными женскими именами в 2021 году, в свою очередь, стали София (более 100), Анна (более 100), Мария (около 90), Алиса (около 80), а также Варвара (около 80). Помимо этих имён, псковичи в 2021 часто называли дочерей Ксенией (около 80), Викторией (около 80), Евой (около 70), Анастасией (около 70) и Полиной. (около 70).