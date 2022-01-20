Зарегистрировать брак 22.02.2022 в Пскове невозможно

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В Пскове регистрировать брак 22.02.2022, в так называемую дату-палиндром, не будут. Как рассказали в региональном комитете юстиции, в этот день во Дворце бракосочетания Пскова регистрация браков не предусмотрена, пишет ПАИ.

Однако узаконить отношения в дату-палиндром псковичи могут, выбрав любой другой ЗАГС Псковской области. К примеру, в Острове, Печорах или Великих Луках.

Отметим, в день в одном ЗАГСе возможно заключение не более 12 браков.

Напомним, на сегодняшний день известно, что в регионе 36 пар собираются пожениться в дату-палиндром.

«Так что свободные места есть, хотите - регистрируйте, пожалуйста, брак», - отметили в комитете.

Примечательно, что грядущая дата-палиндром – предпоследняя в 21 веке. Последняя будет 29.02.2092 года.