Названы самые редкие имена, которые давали детям в Псковской области в 2021 году

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В региональном комитете юстиции рассказали, какие имена в 2021 году вошли в список наиболее редких, пишет ПАИ.

Среди мужских имён самыми непопулярными стали Велес, Эммануил, Иоанн, Моисей, Ефрем, Ефим, Никодим, Есений, Велигор, Елизар. По одному ребёнку с перечисленными именами назвали родители в регионе.

Самыми редкими женскими именами, в свою очередь, в Псковской области за 2021 год считаются Дуная, Олесия, Агнешка, Зоряна, Яснолика, Глафира, Евдокия, Хельга, Феврония и Павла.

Ранее были названы самые популярные имена в Псковской области по итогам 2021 года.

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