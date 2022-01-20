Зачем псковичи вызывают зоотакси, рассказала основательница сервиса

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Основатель первом псковского зоотакси «Алиса» Мария Миронова рассказала, с какими просьбами к ней чаще всего обращаются жители региона. Как оказалось, чаще всего ей, как водителю такси, приходится отвозить животных в последний путь.

«Людям удобнее прощаться с питомцами дома. Мы забираем животных после эвтаназии или смерти, по желанию владельцев отвозим в крематорий, частное хозяйство в Псковском районе за определенную плату оказывает такую услугу. Работа не простая. Тяжело прощаться с животными, видеть, как люди отправляют их в последний путь», - рассказала Мария.

Зоотакси «Алиса» регулярно помогает жителям и их питомцам не только в Псковской области. Отвозить животных приходилось и в Санкт-Петербург.

Отвезти на прием к ветеринару, доставить корм, отвезти животное новым хозяевам – в этой машине можно все. Но только по предварительной записи, так как каждый хвостик требует особой подготовки машины и обработки перед поездкой к следующему клиенту.

«У нас главный пассажир — это животное. Наша машина рассчитана больше на них, чем на перевозку человека», - заявила основатель необычного такси.

Подробнее о том, кого можно перевезти в зоотакси и почему к перевозке животного в этой машине – особые требования читайте на сайте Псковского агентства информации.