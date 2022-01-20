Стало известно, сколько лифтов поменяли в Псковской области за 2021 год

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За прошедший год в Пскове и области было заменено 125 лифтов в 45 многоквартирных домах. Об этом сегодня, 20 января, сообщил руководитель Фонда капремонта Псковской области Сергей Шарлаев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По его словам, на замену лифта требуется немало времени. Кроме того, лифт занесён в список оборудования, относящегося к средствам повышенной опасности.

«Последствия некачественного ремонта могут быть плачевными, поэтому подрядчики подходят максимально ответственно», - добавил спикер.

Сергей Шарлаев также рассказал, что работа в Фонде капремонта требует много усилий.

«Конечно, каждую жалобу людей мы обязательно отрабатываем, но хочу заметить, что таких жалоб мало. Жалобы будут всегда, но наша задача максимально их минимизировать», - заявил руководитель Фонда капремонта региона.