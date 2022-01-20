Восемь ковид-положительных пациентов скончались в Псковской области за сутки

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Ещё восемь смертей от осложнений коронавируса зарегистрировали в регионе. В общей статистики смертности теперь насчитывается 1 369 летальных исходов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Согласно статистике, ещё 146 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области. А за всё время пандемии диазнгноз COVID-19 был поставлен 73 444 жителям региона.

Выздороветь удалось ещё 95 пациентам. При этом с марта 2020 года 69 225 жителей Псковской области справились с заболеванием.

По последним данным, 1 153 человека обследовали на наличие коронавируса за минувшие сутки.