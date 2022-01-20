Госархив рассказал, каким был водопровод в Пскове 100 лет назад

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Государственный архив Псковской области рассказал, что представлял собой водопровод в Пскове столетней давновсти.

«Водопроводная станция ежедневно дает от 100 до 120 тысяч ведер воды. На каждого жителя в сутки приходится 4 ведра воды. Количество достаточное», – говорилось в заметке «О положении с водопроводом в г. Пскове» газеты «Псковский набат» от 2 октября 1923 года.

Задача подавать воду круглосуточно в тот год была была выполнена «почти полностью». Согласно информации «Горводоканала» сегодня, псковичам поступает порядка 55-60 тысяч кубометров воды ежедневно, что равно шести миллионам вёдер в сутки.

«…значительная часть воды – 50-60% уходит на сторону, т.к. существуют прорывы в сети. До сих пор обнаружено 4 больших разрыва труб, 5 средних и 3 малых. Прорыв снижает общее давление магистрали». «Сложно представить такие потери питьевой воды сегодня», – сообщается в заметке.

«Есть и еще одна важная пометка: "Завеличье, вследствие бывшего разрушения моста Красной армии, остается до сих пор без водопровода". Сегодня это одна из наиболее плотно заселенных частей города, попробуй-ка оставить Завеличье без воды», – отмечают в госархиве.