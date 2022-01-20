Причину пропажи дорогих импортных кормов для животных из магазинов озвучили в Россельхознадзоре

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Корма для животных многих зарубежных производителей пропали с полок магазинов как Пскова, так и других городов России. С письмами такого содержания обратились читатели в редакцию ПАИ.

Согласно данным ПАИ, под действующие ограничения попали такие полюбившиеся псковским потребителем корма, как 1st Choice, NOW, Hill's, Grandorf, One&Only и многие другие.

Сложившуюся ситуацию прокомментировали в Северо-Западном межрегиональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В ведомстве пояснили, что ограничения вызваны неоднократным обнаружением в кормах, произведенных предприятиями США, Бельгии, Канады, Нидерландов, Германии, Испании, Дании, Княжества Лихтенштейн, Болгарии, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Чешской Республики, Великобритании, Республики Словении, незаявленных и незарегистрированных ГМО-компонентов и/или несоответствующих их количественному содержанию.

При этом в Россельхознадзоре сообщили, что готовы расширить список поставщиков кормов, которые не нарушают требований российского законодательства.