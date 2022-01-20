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Здоровье20 января 2022 12:28

Александр Нестерук рассказал, как COVID-19 протекает у псковичей с «омикроном»

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук доложил о самочувствии 15 жителей региона, ставших носителем «омикрона», пишет ПАИ.

«Заболевание у пациентов проходит в лёгкой форме, проблем с ними нет», - сообщил врач.

Александр Нестерук также добавил, что все пациенты с омикрон-штаммом находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, о пришествии «омикрона» в Псковскую область стало известно 16 января. Тогда новый штамм был выявлен у 15 человек, 9 из которых – пенсионеры, а двое – дети двух и четырёх лет.

Ранее сообщалось, что особую опасность «омикрон» несёт для детей в возрасте до четырёх лет, а также какие симптомы укажут на новый штамм.

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