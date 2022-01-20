Сотни заражений омикрон-штаммом подозревают в Псковской области

Омикрон-штамм стремительно развивается в Псковской области. В настоящее время 15% заболевших коронавирусом могут быть заражены именно «омикроном». Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук, пишет ПАИ.

За последние две недели количество заболевших перевалило за отметку в две тысячи человек. По словам Нестерука, среди них у 15% может быть омикрон.

«Можем говорить, что у нас уже сотни случаев как минимум. Омикрон-штамма сейчас больше, чем других разновидностей вируса», – заявил врач.

Напомним, первые положительные тесты на омикрон-штамм были присланы в Псков 16 января. Тогда 15 человек оказались носителями нового штамма.