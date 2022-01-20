Кот из «Шрека» ищет дом в Пскове

Фото: сайт ПАИ
Семью для особенного котёнка с выразительными грустными глазами ищут в Пскове. Примечательно, что котёнок – копия кота в сапогах из известного мультфильма «Шрек». Соответствующие объявления были размещены на просторах сети, пишет ПАИ.
Зоозащитники нашли рыжее чудо на улице. У котёнка тогда были повреждены задние лапки.
Пока что животное прихрамывает на одну лапу и требует особого отношения и внимания к себе.
«Обожает ручки, не сидит на месте, гоняет мячики, пока не может забраться на диваны – голосом требует взять к себе», - поделилась волонтёр.
Фото: сайт ПАИ
Она также отметила, что от паразитов животное отработано, в лоток ходит.
Котёнка отдадут в квартиру взрослым ответственным людям без маленьких детей, ведущим спокойный образ жизни.
Фото: сайт ПАИ
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