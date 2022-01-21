Снежный день прогнозируют псковичам 21 января

. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Сегодня, 21 января, на территории региона будет облачно. Днем пройдёт снег, местами дождь. На дорогах всё ещё скользко. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Восточный ветер вечером сменится на северный и будет умеренным.

Температура воздуха днем составит 0...-3, ночью -4...-9.

Псковичам синоптики обещают в дневные часы снег, ночью небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Столбики термометров днём покажут 0...-2, а ночью ожидаются заморозки до -7.

В Великих Луках 21 января метеорологи прогнозируют днем снег, дождь и гололед, ночью снег. Днем температура воздуха будет держаться около нуля, а ночью похолодает до -6...-8.