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Общество21 января 2022 6:19

Снежный день прогнозируют псковичам 21 января

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: Дарья ХВАТКОВА

Сегодня, 21 января, на территории региона будет облачно. Днем пройдёт снег, местами дождь. На дорогах всё ещё скользко. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Восточный ветер вечером сменится на северный и будет умеренным.

Температура воздуха днем составит 0...-3, ночью -4...-9.

Псковичам синоптики обещают в дневные часы снег, ночью небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Столбики термометров днём покажут 0...-2, а ночью ожидаются заморозки до -7.

В Великих Луках 21 января метеорологи прогнозируют днем снег, дождь и гололед, ночью снег. Днем температура воздуха будет держаться около нуля, а ночью похолодает до -6...-8.

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