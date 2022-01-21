Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 января 2022 7:00

64-летняя пенсионерка сгорела на пожаре в Псковском районе

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: «Псковская сводка»

Фото: «Псковская сводка»

20 января в СНТ «Черняковицы-1» огонь уничтожил жилой дом. На месте пожара был найден труп 64-летней женщины, пишет «Псковская сводка».

Сообщение о возгорании дачного дома поступило в полдень. Бороться с огнём выехала пожарно-спасательная часть №3 в составе девяти человек на двух автоцистернах. Пожар тушили водой из пожарного водоема, находившегося в 400 метрах от места пожара.

Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети дачного дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейские отвоевали у огня жизнь 56-летней женщины в Псковской области (Подробности)

0