64-летняя пенсионерка сгорела на пожаре в Псковском районе

Фото: «Псковская сводка»

20 января в СНТ «Черняковицы-1» огонь уничтожил жилой дом. На месте пожара был найден труп 64-летней женщины, пишет «Псковская сводка».

Сообщение о возгорании дачного дома поступило в полдень. Бороться с огнём выехала пожарно-спасательная часть №3 в составе девяти человек на двух автоцистернах. Пожар тушили водой из пожарного водоема, находившегося в 400 метрах от места пожара.

Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети дачного дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейские отвоевали у огня жизнь 56-летней женщины в Псковской области (Подробности)