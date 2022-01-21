Островчан приглашают трудоустроиться на корейское предприятие

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8 февраля в 11:00 в центре занятости Острова пройдёт собеседование по подбору сотрудников на корейское предприятие «Йура Корпорейшн РУС». Об этом сообщили в администрации Островского района.

Предприятие, на котором производят электрическую проводку для автомобилей Hyundai, ищет операторов конвейера. Отмечается, что опыт работы для соискателей необязателен. Кандидатам обещают зарплату в размере 28 тысяч рублей, своевременные выплаты и официальное трудоустройство.

«Йура Корпорейшн РУС» находится в Пскове на улице 128-й Стрелковой Дивизии, 6а (территория завода ДСК). Телефон для связи: 8 (8112)72-20-27.

Добавим, на предприятии предусмотрена транспортировка сотрудников по Пскову и Острову.