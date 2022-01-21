Петербуржцы скупают билеты на поезда в весенний Псков

Псков попал в топ-10 ж/д направлений у жителей Санкт-Петербурга. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Помимо Пскова, зимой и весной 2022 года петербуржцы отправляются в Тверь, Петрозаводск, Ярославль, Ростов-на-Дону, Белгород, Сортавалу, Вологду, Нижний Новгород. На весну поедут также в Москву, Апатиты, Тулу, Адлер и Елец.

Согласно продажам сервиса Туту.ру, средний чек поездки на поезде до конца зимы составляет 2 327 рублей (на 14% выше, чем в 2021 году). А за билеты на весну пока платят в среднем 3 091 рубль (на 12% больше, чем год назад).

Самые бюджетные поездки жителям северной столицы обойдутся в 700 – 850 рублей в одну сторону до конца зимы.