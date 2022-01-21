Новый автобусный маршрут между Псковом и Минском запустят в феврале

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Международный автобусный оператор Lux Express Group запускает новый автобусный маршрут между Псковом и Минском. Об этом сообщили в компании.

Первый автобус отправится из Пскова уже 2 февраля. Предполагается, что транспорт в Минск будет ходить из Пскова три раза в неделю в ночное время. На данный момент предусмотрены две остановки: на месте пересечения границы Долосцы-Юховичи и в Полоцке.

Отмечается, что особо популярен станет маршрут для россиян, отправляющихся в белорусские санатории.

Добавим, в случае высокой востребованности маршрутов между Псковом и белорусскими городами в компании рассмотрят вопрос об увеличении количества рейсов.