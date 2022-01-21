С 1 февраля отправить ребенка в детский сад в Пскове станет дороже

С 1 февраля 2022 года в Пскове изменится стоимость услуг детских садов в Пскове. Такое постановление №81 опубликовано на сайте городской администрации от 21 января 2022 года.

Согласно документу, внесенные изменения коснутся платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за малышами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Пскова. Увеличение стоимости посещения детского сада связано с повышением регионального норматива расходов на питание детей в дошкольных учреждениях.

Ранее прибывание в группе неполного дня стоило 58 рублей 35 копеек, теперь день в такой группе обойдется в 67 рублей 75 копеек в день.

В группах 10- и 12-часового пребывания ранее за один день платили 91 рубль 75 копеек, теперь необходимо будет отдать 106 рублей 52 копейки.

Круглосуточное пребывание в детском саду с 1 февраля обойдется в 113 рублей 2 копейки в день, вместо 97 рублей 35 копеек.