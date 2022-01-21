Ещё пять жителей Псковской области скончались от осложнений COVID-19

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Пять летальных исходов от осложнений коронавируса зарегистрировал Роспотребнадзор в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Общее количество умерших возросло до 1 374.

По последним данным, ещё 152 жителя Псковской области заразились коронавирусной инфекцией. За всё время пандемии с этим диагнозом в регионе столкнулись 73 596 человек.

Выписался из псковских медучреждений за последние 24 часа 101 человек. При этом с марта 2020 побороть заболевание смогли 69 326 пациентов.

Согласно статистике, 1 737 тестов на обнаружение коронавируса провели медики региона за минувшие сутки.