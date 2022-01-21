Срубить 40 деревьев планируют во время ремонта улицы Яна Фабрициуса в Пскове

Во время масштабного ремонта улицы Яна Фабрициуса уберут порядка 40 деревьев. Об сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин в прямом эфире в Instagram.

Планируется срубить деревья, которые находятся вдоль дороги, впоследствии там появятся кусты. А деревья у домов трогать не планируется, к тому же, посадят новые деревья, взамен срубленных у дороги: «будем думать, где их посадить».

Ремонт предусматривает полную замену коммуникаций, лежащих под землей, а также уладку нового асфальта на тротуарах и проезжей части.

«Самый проблемный момент - сроки ограничения движения. Речь шла о том, чтобы новый асфальт появился уже осенью, чтобы можно было пустить транспорт. Надеюсь, проблем не будет. А пока движение будет организовано по временной схеме», - уточнил Елкин.

С владельцами бизнеса, действующего в домах №7 и 11, сити-менеджер города пообещал решить вопрос о затруднении с подходом.

«На следующей неделе УГХ проведёт совещание с представителями бизнеса в части организации движения к объектам малого бизнеса, чтобы работы не были им в ущерб», - пообещал Борис Елкин.