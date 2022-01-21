Площадь Ленина преобразится в 2022 году

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Нестационарные торговые объекты стали одним из центров обсуждения главы городской администрации Борис Елкина с участниками прямого эфира в Instagram.

«Стоит отметить, что эти ларьки уже исключены из перечня нестационарных торговых объектов. Сейчас предпринимателям дано время на то, чтобы переехать на новые точки, которые администрация им предоставляет в качестве компенсации. Мы постараемся оказать им всяческую поддержку, ведь для них это тоже затраты. Но убрать с площади Ленина НТО необходимо, на это есть законные требования», - пояснил Борис Елкин.

Кроме сноса ларьков, уберется и рекламный экран на площади. В настоящее время их убрать не представляется возможным, так как заключены и действуют индивидуальные договоры.