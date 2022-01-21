Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 января 2022 12:33

Площадь Ленина преобразится в 2022 году

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Нестационарные торговые объекты стали одним из центров обсуждения главы городской администрации Борис Елкина с участниками прямого эфира в Instagram.

«Стоит отметить, что эти ларьки уже исключены из перечня нестационарных торговых объектов. Сейчас предпринимателям дано время на то, чтобы переехать на новые точки, которые администрация им предоставляет в качестве компенсации. Мы постараемся оказать им всяческую поддержку, ведь для них это тоже затраты. Но убрать с площади Ленина НТО необходимо, на это есть законные требования», - пояснил Борис Елкин.

Кроме сноса ларьков, уберется и рекламный экран на площади. В настоящее время их убрать не представляется возможным, так как заключены и действуют индивидуальные договоры.

0