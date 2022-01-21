Светодиодные арки у ПсковГУ могут остаться после демонтажа украшений

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Во время прямого эфира Бориса Ёлкина в его официальном Instagram-аккаунте псковичи выступили с просьбой оставить установленные в конце 2021 года светодиодные арки на площади Ленина.

Чиновник ответил, что по решению большинства респондентов было принято решение начать демонтаж новогодних украшений Пскова 31 января.

При этом Борис Ёлкин пообещал рассмотреть предложение оставить полюбившиеся горожанам ромбовидные арки.

Напомним, светодиодные украшения на площади Ленина были установлены 23 декабря 2021 года.