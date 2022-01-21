Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 января 2022 12:39

Светодиодные арки у ПсковГУ могут остаться после демонтажа украшений

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: сайт ПАИ

Фото: сайт ПАИ

Во время прямого эфира Бориса Ёлкина в его официальном Instagram-аккаунте псковичи выступили с просьбой оставить установленные в конце 2021 года светодиодные арки на площади Ленина.

Чиновник ответил, что по решению большинства респондентов было принято решение начать демонтаж новогодних украшений Пскова 31 января.

При этом Борис Ёлкин пообещал рассмотреть предложение оставить полюбившиеся горожанам ромбовидные арки.

Напомним, светодиодные украшения на площади Ленина были установлены 23 декабря 2021 года.

0