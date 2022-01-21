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Происшествия21 января 2022 14:35

Взять еду на несколько дней и запереть дома: в сети распространяют слух о пробной эвакуации граждан

Источник:kp.ru
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Неизвестными лицами распространяется информация о проведении пробной эвакуации граждан из жилых помещений. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

«Жителей просят взять с собой документы, еду на несколько дней, вещи и запереть дома», – сообщает источник.

В МЧС данную информацию опровергают. Тренировок по проведению эвакуации на территории Псковской области без веских причин не проводится.

«Никакие массовые учения или тренировки по эвакуации гражданских лиц на территории Псковской области сейчас не проводятся и не планируются проводиться в ближайшее время», – сообщили в ведомстве.

О псевдоэвакуациях сообщают сразу в нескольких регионах России. Призываем вас не доверять слухам и проверять информацию у официальных источников.

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