Небольшой снег и до -15 ночью обещают жителям Псковской области 22 января

.

Сегодня, 22 января, на территории региона ожидается облачная погода. Пройдет небольшой снег. На дорогах местами вновь образуется гололедица. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

По прогнозам синоптиков, северный ветер будет умеренным.

Температура воздуха днем по области составит -1...-6, ночью -10...-15.

Псковичам в эту субботу обещают небольшой снег и гололедицу. Температура днем продержится в пределах -2...-4, ночью -12...-14.

В Великих Луках также пройдёт небольшой снег и образуется гололедица. При этом столбики термометров в дневные часы покажут -3...-5 и -11...-13 ночью.