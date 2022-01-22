Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 января 2022 6:50

Небольшой снег и до -15 ночью обещают жителям Псковской области 22 января

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Сегодня, 22 января, на территории региона ожидается облачная погода. Пройдет небольшой снег. На дорогах местами вновь образуется гололедица. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

По прогнозам синоптиков, северный ветер будет умеренным.

Температура воздуха днем по области составит -1...-6, ночью -10...-15.

Псковичам в эту субботу обещают небольшой снег и гололедицу. Температура днем продержится в пределах -2...-4, ночью -12...-14.

В Великих Луках также пройдёт небольшой снег и образуется гололедица. При этом столбики термометров в дневные часы покажут -3...-5 и -11...-13 ночью.

0